Preço de Surplus intelligence hoje

O preço ao vivo de Surplus intelligence (SURPLUS) hoje é $ 0, com uma variação de 8.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SURPLUS para USD é de $ 0 por SURPLUS.

Surplus intelligence ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,136,358, com um fornecimento em circulação de 100.00B SURPLUS. Nas últimas 24 horas, SURPLUS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SURPLUS movimentou-se -0.17% na última hora e -25.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Surplus intelligence (SURPLUS)

Capitalização de mercado $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Surplus intelligence é $ 3.14M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SURPLUS é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.14M.