O que é SPICE (SPICE)

$SPICE is the lifeblood of the Lowlife Forms Gameverse—a degen-friendly, action-packed universe where gaming, AI, and crypto meme culture collide. Powered by Right Trigger Entertainment’s real AAA gaming expertise, $SPICE fuels in-game economies, governance, and a new frontier of AI-driven content creation. Our flagship game, Lowlife Forms, isn’t just a massively modular sci-fi RPG shooter—it’s a full-blown web3 gaming 'Cult.' AI will be the backbone of creative exploration, NPC behaviors, and user-asset production, making entertainment more immersive than ever and forever blending the distinction between player and creator. This isn’t just a game. It’s a movement. Welcome to the future of gaming, fueled by $SPICE. $SPICE powers the entire Lowlife Forms gameverse economy while being the key to its governance and the anchor of the Lowlife degen community. $SPICE is the lifeblood of the Lowlife Forms Gameverse—a degen-friendly, action-packed universe where gaming, AI, and crypto meme culture collide. Powered by Right Trigger Entertainment’s real AAA gaming expertise, $SPICE fuels in-game economies, governance, and a new frontier of AI-driven content creation. Our flagship game, Lowlife Forms, isn’t just a massively modular sci-fi RPG shooter—it’s a full-blown web3 gaming 'Cult.' AI will be the backbone of creative exploration, NPC behaviors, and user-asset production, making entertainment more immersive than ever and forever blending the distinction between player and creator. This isn’t just a game. It’s a movement. Welcome to the future of gaming, fueled by $SPICE. $SPICE powers the entire Lowlife Forms gameverse economy while being the key to its governance and the anchor of the Lowlife degen community.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de SPICE (SPICE) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do SPICE (em USD)

Quanto valerá SPICE (SPICE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em SPICE (SPICE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para SPICE.

Confira a previsão de preço de SPICE agora!

SPICE para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de SPICE (SPICE)

Compreender a tokenomics de SPICE (SPICE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SPICE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre SPICE (SPICE) Quanto vale hoje o SPICE (SPICE)? O preço ao vivo de SPICE em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SPICE para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SPICE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de SPICE? A capitalização de mercado de SPICE é $ 183.59K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SPICE? O fornecimento circulante de SPICE é de 16.83B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SPICE? SPICE atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SPICE? SPICE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SPICE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SPICE é -- USD . SPICE vai subir ainda este ano? SPICE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SPICE para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o SPICE (SPICE)