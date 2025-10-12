Tokenomics de SPICE (SPICE)

Tokenomics de SPICE (SPICE)

Descubra informações essenciais sobre SPICE (SPICE), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 19:51:03 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de SPICE (SPICE)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de SPICE (SPICE), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 185.60K
$ 185.60K$ 185.60K
Fornecimento total:
$ 69.42B
$ 69.42B$ 69.42B
Fornecimento circulante:
$ 16.83B
$ 16.83B$ 16.83B
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 765.76K
$ 765.76K$ 765.76K
Máximo histórico:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo histórico:
$ 0
$ 0$ 0
Preço atual:
$ 0
$ 0$ 0

Informação sobre SPICE (SPICE)

$SPICE is the lifeblood of the Lowlife Forms Gameverse—a degen-friendly, action-packed universe where gaming, AI, and crypto meme culture collide. Powered by Right Trigger Entertainment’s real AAA gaming expertise, $SPICE fuels in-game economies, governance, and a new frontier of AI-driven content creation. Our flagship game, Lowlife Forms, isn’t just a massively modular sci-fi RPG shooter—it’s a full-blown web3 gaming 'Cult.' AI will be the backbone of creative exploration, NPC behaviors, and user-asset production, making entertainment more immersive than ever and forever blending the distinction between player and creator. This isn’t just a game. It’s a movement. Welcome to the future of gaming, fueled by $SPICE.

$SPICE powers the entire Lowlife Forms gameverse economy while being the key to its governance and the anchor of the Lowlife degen community.

Site oficial:
https://www.spicecoin.com
Whitepaper:
https://app.forgd.com/share/spice/c0a77cd4-46e8-453e-bfb7-39398c0c3bc8/public

Tokenomics de SPICE (SPICE): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de SPICE (SPICE) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens SPICE que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SPICE podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do SPICE, explore o preço em tempo real do token SPICE!

Previsão de preço de SPICE

Quer saber para onde o SPICE pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do SPICE combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Por que deve escolher a MEXC?

A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.

Mais de 4,000 pares de negociação nos mercados Spot e Futuros
As listagens de tokens mais rápidas entre as CEXs
#1 em liquidez em todo o setor
As menores taxas, com atendimento ao cliente 24/7
Transparência de reservas de tokens acima de 100% para os fundos dos usuários
Barreiras de entrada ultrabaixas: compre cripto com apenas 1 USDT
mc_how_why_title
Compre cripto com apenas 1 USDT: O jeito mais fácil de acessar o universo cripto!

Aviso legal

Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"