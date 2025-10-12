Tokenomics de SPICE (SPICE)
Tokenomics e análise de preços de SPICE (SPICE)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de SPICE (SPICE), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre SPICE (SPICE)
$SPICE is the lifeblood of the Lowlife Forms Gameverse—a degen-friendly, action-packed universe where gaming, AI, and crypto meme culture collide. Powered by Right Trigger Entertainment’s real AAA gaming expertise, $SPICE fuels in-game economies, governance, and a new frontier of AI-driven content creation. Our flagship game, Lowlife Forms, isn’t just a massively modular sci-fi RPG shooter—it’s a full-blown web3 gaming 'Cult.' AI will be the backbone of creative exploration, NPC behaviors, and user-asset production, making entertainment more immersive than ever and forever blending the distinction between player and creator. This isn’t just a game. It’s a movement. Welcome to the future of gaming, fueled by $SPICE.
$SPICE powers the entire Lowlife Forms gameverse economy while being the key to its governance and the anchor of the Lowlife degen community.
Tokenomics de SPICE (SPICE): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de SPICE (SPICE) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens SPICE que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SPICE podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do SPICE, explore o preço em tempo real do token SPICE!
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
