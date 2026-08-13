Preço de sparkleware hoje

O preço ao vivo de sparkleware (SPARKLE) hoje é $ 0, com uma variação de 5,51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPARKLE para USD é de $ 0 por SPARKLE.

sparkleware ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21 010, com um fornecimento em circulação de 1,00B SPARKLE. Nas últimas 24 horas, SPARKLE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SPARKLE movimentou-se -- na última hora e -0,47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de sparkleware (SPARKLE)

Capitalização de mercado $ 21,01K$ 21,01K $ 21,01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21,01K$ 21,01K $ 21,01K Fornecimento Circulante 1,00B 1,00B 1,00B Fornecimento total 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

A capitalização de mercado atual de sparkleware é $ 21,01K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPARKLE é 1,00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21,01K.