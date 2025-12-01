Preço de SparkDEX hoje

O preço ao vivo de SparkDEX (SPRK) hoje é $ 0.02390044, com uma variação de 0.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPRK para USD é de $ 0.02390044 por SPRK.

SparkDEX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,577,911, com um fornecimento em circulação de 66.03M SPRK. Nas últimas 24 horas, SPRK foi negociado entre $ 0.02380276 (mínimo) e $ 0.02444562 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04726344, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01954668.

No desempenho de curto prazo, SPRK movimentou-se +0.15% na última hora e +11.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SparkDEX (SPRK)

Capitalização de mercado $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.74M$ 23.74M $ 23.74M Fornecimento Circulante 66.03M 66.03M 66.03M Fornecimento total 993,565,602.0 993,565,602.0 993,565,602.0

