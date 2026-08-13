Preço de Sompi hoje

O preço ao vivo de Sompi (SOMPI) hoje é $ 0, com uma variação de 1.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOMPI para USD é de $ 0 por SOMPI.

Sompi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 528,799, com um fornecimento em circulação de 948.54M SOMPI. Nas últimas 24 horas, SOMPI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0354665, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SOMPI movimentou-se -0.67% na última hora e -90.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9.16K.

Informações de mercado de Sompi (SOMPI)

Capitalização de mercado $ 528.80K$ 528.80K $ 528.80K Volume (24h) $ 9.16K$ 9.16K $ 9.16K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 557.49K$ 557.49K $ 557.49K Fornecimento Circulante 948.54M 948.54M 948.54M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Sompi é $ 528.80K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.16K. A oferta em circulação de SOMPI é 948.54M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 557.49K.