Preço de Solanium hoje

O preço ao vivo de Solanium (SLIM) hoje é $ 0.00305533, com uma variação de 1.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SLIM para USD é de $ 0.00305533 por SLIM.

Solanium ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 305,511, com um fornecimento em circulação de 99.99M SLIM. Nas últimas 24 horas, SLIM foi negociado entre $ 0.00304358 (mínimo) e $ 0.00308884 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5.5, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00302084.

No desempenho de curto prazo, SLIM movimentou-se +0.34% na última hora e -15.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 33.55.

Informações de mercado de Solanium (SLIM)

Capitalização de mercado $ 305.51K$ 305.51K $ 305.51K Volume (24h) $ 33.55$ 33.55 $ 33.55 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 305.51K$ 305.51K $ 305.51K Fornecimento Circulante 99.99M 99.99M 99.99M Fornecimento total 99,991,888.272943 99,991,888.272943 99,991,888.272943

A capitalização de mercado atual de Solanium é $ 305.51K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 33.55. A oferta em circulação de SLIM é 99.99M, com um fornecimento total de 99991888.272943. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 305.51K.