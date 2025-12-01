Preço de Shack Token hoje

O preço ao vivo de Shack Token (SHACK) hoje é $ 0.01361084, com uma variação de 2.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHACK para USD é de $ 0.01361084 por SHACK.

Shack Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,141,090, com um fornecimento em circulação de 450.72M SHACK. Nas últimas 24 horas, SHACK foi negociado entre $ 0.01313662 (mínimo) e $ 0.01380517 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03822927, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00495461.

No desempenho de curto prazo, SHACK movimentou-se -0.22% na última hora e +6.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Shack Token (SHACK)

Capitalização de mercado $ 6.14M$ 6.14M $ 6.14M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.62M$ 13.62M $ 13.62M Fornecimento Circulante 450.72M 450.72M 450.72M Fornecimento total 999,993,997.832239 999,993,997.832239 999,993,997.832239

A capitalização de mercado atual de Shack Token é $ 6.14M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SHACK é 450.72M, com um fornecimento total de 999993997.832239. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.62M.