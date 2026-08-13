Preço de SCADA hoje

O preço ao vivo de SCADA (SCADA) hoje é $ 0.00102406, com uma variação de 0.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SCADA para USD é de $ 0.00102406 por SCADA.

SCADA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 192,199, com um fornecimento em circulação de 187.68M SCADA. Nas últimas 24 horas, SCADA foi negociado entre $ 0.00101057 (mínimo) e $ 0.00111217 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00952474, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SCADA movimentou-se -0.67% na última hora e -11.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.34K.

Informações de mercado de SCADA (SCADA)

Capitalização de mercado $ 192.20K$ 192.20K $ 192.20K Volume (24h) $ 1.34K$ 1.34K $ 1.34K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 312.02K$ 312.02K $ 312.02K Fornecimento Circulante 187.68M 187.68M 187.68M Fornecimento total 304,682,167.3361508 304,682,167.3361508 304,682,167.3361508

A capitalização de mercado atual de SCADA é $ 192.20K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.34K. A oferta em circulação de SCADA é 187.68M, com um fornecimento total de 304682167.3361508. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 312.02K.