Preço de Rivalz Network hoje

O preço ao vivo de Rivalz Network (RIZ) hoje é $ 0, com uma variação de 10.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RIZ para USD é de $ 0 por RIZ.

Rivalz Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 245,398, com um fornecimento em circulação de 4.99B RIZ. Nas últimas 24 horas, RIZ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0111699, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RIZ movimentou-se -0.80% na última hora e +28.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Rivalz Network (RIZ)

Capitalização de mercado $ 245.40K$ 245.40K $ 245.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 245.40K$ 245.40K $ 245.40K Fornecimento Circulante 4.99B 4.99B 4.99B Fornecimento total 4,989,887,900.0 4,989,887,900.0 4,989,887,900.0

A capitalização de mercado atual de Rivalz Network é $ 245.40K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RIZ é 4.99B, com um fornecimento total de 4989887900.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 245.40K.