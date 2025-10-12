Informações de preço de RefundYourSOL (RYS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00114297 $ 0.00114297 $ 0.00114297 Mínimo 24h $ 0.00133765 $ 0.00133765 $ 0.00133765 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00114297$ 0.00114297 $ 0.00114297 Máximo 24h $ 0.00133765$ 0.00133765 $ 0.00133765 Máximo histórico $ 0.00336875$ 0.00336875 $ 0.00336875 Menor preço $ 0.00006717$ 0.00006717 $ 0.00006717 Variação de Preço (1h) +0.95% Alteração de Preço (1D) +6.43% Variação de Preço (7d) -22.25% Variação de Preço (7d) -22.25%

O preço em tempo real de RefundYourSOL (RYS) é $0.00129126. Nas últimas 24 horas, RYS foi negociado entre a mínima de $ 0.00114297 e a máxima de $ 0.00133765, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RYS é $ 0.00336875, enquanto o mais baixo é $ 0.00006717.

Em termos de desempenho de curto prazo, RYS variou +0.95% na última hora, +6.43% nas últimas 24 horas e -22.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de RefundYourSOL (RYS)

Capitalização de mercado $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Fornecimento Circulante 970.72M 970.72M 970.72M Fornecimento total 970,721,406.350131 970,721,406.350131 970,721,406.350131

A capitalização de mercado atual de RefundYourSOL é $ 1.27M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RYS é 970.72M, com um fornecimento total de 970721406.350131. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.27M.