Mais sobre RYS

Informações sobre preços de RYS

Site oficial do RYS

Tokenomics de RYS

Previsão de preço de RYS

Preço de RefundYourSOL (RYS)

Preço em tempo real de 1 RYS para USD

$0.00129126
$0.00129126$0.00129126
+6.40%1D
Gráfico de preço em tempo real de RefundYourSOL (RYS)
Informações de preço de RefundYourSOL (RYS) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

+0.95%

+6.43%

-22.25%

-22.25%

O preço em tempo real de RefundYourSOL (RYS) é $0.00129126. Nas últimas 24 horas, RYS foi negociado entre a mínima de $ 0.00114297 e a máxima de $ 0.00133765, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RYS é $ 0.00336875, enquanto o mais baixo é $ 0.00006717.

Em termos de desempenho de curto prazo, RYS variou +0.95% na última hora, +6.43% nas últimas 24 horas e -22.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de RefundYourSOL (RYS)

--
----

A capitalização de mercado atual de RefundYourSOL é $ 1.27M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RYS é 970.72M, com um fornecimento total de 970721406.350131. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.27M.

Histórico de preços de RefundYourSOL (RYS) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de RefundYourSOL em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de RefundYourSOL em USD foi de $ -0.0005339746.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de RefundYourSOL em USD foi de $ +0.0004284720.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de RefundYourSOL em USD foi de $ +0.0004015064545108656.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+6.43%
30 dias$ -0.0005339746-41.35%
60 dias$ +0.0004284720+33.18%
90 dias$ +0.0004015064545108656+45.13%

O que é RefundYourSOL (RYS)

The most advanced fee refund and token-burning platform on Solana.

Refund your SOL fees with us. 💸

Additional benefits for holders:

  • 50% of all revenue is distributed among top holders (holding 100,000+ tokens)
  • 50% bonus on all eligible fee refunds

Start saving more with every trade, and gain extra rewards by holding!

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de RefundYourSOL (RYS)

Site oficial

Previsão de preço do RefundYourSOL (em USD)

Quanto valerá RefundYourSOL (RYS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em RefundYourSOL (RYS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para RefundYourSOL.

Confira a previsão de preço de RefundYourSOL agora!

RYS para moedas locais

Tokenomics de RefundYourSOL (RYS)

Compreender a tokenomics de RefundYourSOL (RYS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RYS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre RefundYourSOL (RYS)

Quanto vale hoje o RefundYourSOL (RYS)?
O preço ao vivo de RYS em USD é 0.00129126 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de RYS para USD?
O preço atual de RYS para USD é $ 0.00129126. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de RefundYourSOL?
A capitalização de mercado de RYS é $ 1.27M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de RYS?
O fornecimento circulante de RYS é de 970.72M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RYS?
RYS atingiu um preço máximo histórico de 0.00336875 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RYS?
RYS atingiu um preço minímo histórico de 0.00006717 USD.
Qual é o volume de negociação de RYS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RYS é -- USD.
RYS vai subir ainda este ano?
RYS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RYS para uma análise mais detalhada.
