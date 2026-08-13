Preço de Redacted hoje

O preço ao vivo de Redacted (RDAC) hoje é $ 0, com uma variação de 1.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RDAC para USD é de $ 0 por RDAC.

Redacted ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,573, com um fornecimento em circulação de 138.23M RDAC. Nas últimas 24 horas, RDAC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.101804, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RDAC movimentou-se -0.00% na última hora e +2.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Redacted (RDAC)

Capitalização de mercado $ 27.57K$ 27.57K $ 27.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 42.66K$ 42.66K $ 42.66K Fornecimento Circulante 138.23M 138.23M 138.23M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Redacted é $ 27.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RDAC é 138.23M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 42.66K.