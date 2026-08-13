Preço de RCSC hoje

O preço ao vivo de RCSC (RCSC) hoje é $ 0, com uma variação de 3.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RCSC para USD é de $ 0 por RCSC.

RCSC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 110,776, com um fornecimento em circulação de 999.99M RCSC. Nas últimas 24 horas, RCSC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00345206, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RCSC movimentou-se -0.33% na última hora e -3.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 39.86.

Informações de mercado de RCSC (RCSC)

Capitalização de mercado $ 110.78K$ 110.78K $ 110.78K Volume (24h) $ 39.86$ 39.86 $ 39.86 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 110.78K$ 110.78K $ 110.78K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,991,667.426148 999,991,667.426148 999,991,667.426148

A capitalização de mercado atual de RCSC é $ 110.78K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 39.86. A oferta em circulação de RCSC é 999.99M, com um fornecimento total de 999991667.426148. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 110.78K.