Preço de QUANTUM CORE hoje

O preço ao vivo de QUANTUM CORE ($QBS) hoje é $ 0, com uma variação de 1.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $QBS para USD é de $ 0 por $QBS.

QUANTUM CORE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,552, com um fornecimento em circulação de 999.83M $QBS. Nas últimas 24 horas, $QBS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00613662, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $QBS movimentou-se -0.15% na última hora e -1.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de QUANTUM CORE ($QBS)

Capitalização de mercado $ 21.55K$ 21.55K $ 21.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.55K$ 21.55K $ 21.55K Fornecimento Circulante 999.83M 999.83M 999.83M Fornecimento total 999,827,184.184899 999,827,184.184899 999,827,184.184899

A capitalização de mercado atual de QUANTUM CORE é $ 21.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $QBS é 999.83M, com um fornecimento total de 999827184.184899. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.55K.