Preço de puush da button hoje

O preço ao vivo de puush da button (PUUSH) hoje é $ 0, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUUSH para USD é de $ 0 por PUUSH.

puush da button ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 125,874, com um fornecimento em circulação de 8.00T PUUSH. Nas últimas 24 horas, PUUSH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PUUSH movimentou-se +0.95% na última hora e -14.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de puush da button (PUUSH)

Capitalização de mercado $ 125.87K$ 125.87K $ 125.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 125.87K$ 125.87K $ 125.87K Fornecimento Circulante 8.00T 8.00T 8.00T Fornecimento total 8,000,000,000,008.0 8,000,000,000,008.0 8,000,000,000,008.0

A capitalização de mercado atual de puush da button é $ 125.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PUUSH é 8.00T, com um fornecimento total de 8000000000008.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 125.87K.