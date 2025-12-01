Preço de Project 89 hoje

O preço ao vivo de Project 89 (PROJECT89) hoje é $ 0.00213546, com uma variação de 0.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PROJECT89 para USD é de $ 0.00213546 por PROJECT89.

Project 89 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,935,895, com um fornecimento em circulação de 1.37B PROJECT89. Nas últimas 24 horas, PROJECT89 foi negociado entre $ 0.00211484 (mínimo) e $ 0.00225522 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00642953, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00187322.

No desempenho de curto prazo, PROJECT89 movimentou-se -1.67% na última hora e +5.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Project 89 (PROJECT89)

Capitalização de mercado $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Fornecimento Circulante 1.37B 1.37B 1.37B Fornecimento total 1,374,832,634.726087 1,374,832,634.726087 1,374,832,634.726087

