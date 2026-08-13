Preço de Primer hoje

O preço ao vivo de Primer (PR) hoje é $ 0, com uma variação de 1.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PR para USD é de $ 0 por PR.

Primer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 150,347, com um fornecimento em circulação de 286.26M PR. Nas últimas 24 horas, PR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00232342, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PR movimentou-se -0.20% na última hora e -16.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 624.90.

Informações de mercado de Primer (PR)

Capitalização de mercado $ 150.35K$ 150.35K $ 150.35K Volume (24h) $ 624.90$ 624.90 $ 624.90 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 150.35K$ 150.35K $ 150.35K Fornecimento Circulante 286.26M 286.26M 286.26M Fornecimento total 286,264,495.3461056 286,264,495.3461056 286,264,495.3461056

A capitalização de mercado atual de Primer é $ 150.35K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 624.90. A oferta em circulação de PR é 286.26M, com um fornecimento total de 286264495.3461056. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 150.35K.