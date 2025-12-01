Preço de xMoney hoje

O preço ao vivo de xMoney (XMN) hoje é $ 0.04282, com uma variação de 3.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XMN para USD é de $ 0.04282 por XMN.

xMoney ocupa atualmente a posição #3685 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 XMN. Nas últimas 24 horas, XMN foi negociado entre $ 0.04201 (mínimo) e $ 0.04588 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.11390037525327498, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.019550382433716446.

No desempenho de curto prazo, XMN movimentou-se -3.00% na última hora e +26.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 98.51K.

Informações de mercado de xMoney (XMN)

Classificação No.3685 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 98.51K$ 98.51K $ 98.51K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 428.20M$ 428.20M $ 428.20M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública SUI

