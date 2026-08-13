Preço de Predictions hoje

O preço ao vivo de Predictions (PRDT) hoje é $ 1.071, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PRDT para USD é de $ 1.071 por PRDT.

Predictions ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,705,362, com um fornecimento em circulação de 24.00M PRDT. Nas últimas 24 horas, PRDT foi negociado entre $ 1.066 (mínimo) e $ 1.072 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.26, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.997561.

No desempenho de curto prazo, PRDT movimentou-se +0.49% na última hora e -0.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 28.81K.

Informações de mercado de Predictions (PRDT)

Capitalização de mercado $ 25.71M$ 25.71M $ 25.71M Volume (24h) $ 28.81K$ 28.81K $ 28.81K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 64.26M$ 64.26M $ 64.26M Fornecimento Circulante 24.00M 24.00M 24.00M Fornecimento total 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Predictions é $ 25.71M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 28.81K. A oferta em circulação de PRDT é 24.00M, com um fornecimento total de 60000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 64.26M.