Preço de Pongo hoje

O preço ao vivo de Pongo (PONGO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PONGO para USD é de $ 0 por PONGO.

Pongo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 42,777, com um fornecimento em circulação de 1.01T PONGO. Nas últimas 24 horas, PONGO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PONGO movimentou-se -- na última hora e -3.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pongo (PONGO)

Capitalização de mercado $ 42.78K$ 42.78K $ 42.78K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 42.78K$ 42.78K $ 42.78K Fornecimento Circulante 1.01T 1.01T 1.01T Fornecimento total 1,010,101,010,101.0 1,010,101,010,101.0 1,010,101,010,101.0

A capitalização de mercado atual de Pongo é $ 42.78K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PONGO é 1.01T, com um fornecimento total de 1010101010101.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 42.78K.