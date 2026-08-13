Preço de PMFI hoje

O preço ao vivo de PMFI (PMFI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PMFI para USD é de $ 0 por PMFI.

PMFI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 28,735, com um fornecimento em circulação de 100.00B PMFI. Nas últimas 24 horas, PMFI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PMFI movimentou-se -- na última hora e -9.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PMFI (PMFI)

Capitalização de mercado $ 28.74K$ 28.74K $ 28.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.74K$ 28.74K $ 28.74K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de PMFI é $ 28.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PMFI é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.74K.