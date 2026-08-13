Preço de Plutus hoje

O preço ao vivo de Plutus (PLUTUS) hoje é $ 0.00294226, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PLUTUS para USD é de $ 0.00294226 por PLUTUS.

Plutus ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 227,915, com um fornecimento em circulação de 77.43M PLUTUS. Nas últimas 24 horas, PLUTUS foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.05021, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0028933.

No desempenho de curto prazo, PLUTUS movimentou-se -- na última hora e -5.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.15.

Informações de mercado de Plutus (PLUTUS)

Capitalização de mercado $ 227.92K$ 227.92K $ 227.92K Volume (24h) $ 2.15$ 2.15 $ 2.15 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 382.49K$ 382.49K $ 382.49K Fornecimento Circulante 77.43M 77.43M 77.43M Fornecimento total 108,000,000.0 108,000,000.0 108,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Plutus é $ 227.92K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.15. A oferta em circulação de PLUTUS é 77.43M, com um fornecimento total de 108000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 382.49K.