Preço de PepeFork hoje

O preço ao vivo de PepeFork (PORK) hoje é $ 0, com uma variação de 3.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PORK para USD é de $ 0 por PORK.

PepeFork ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,360,170, com um fornecimento em circulação de 330.43T PORK. Nas últimas 24 horas, PORK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PORK movimentou-se +0.02% na última hora e +0.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PepeFork (PORK)

Capitalização de mercado $ 5.36M$ 5.36M $ 5.36M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.36M$ 5.36M $ 5.36M Fornecimento Circulante 330.43T 330.43T 330.43T Fornecimento total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de PepeFork é $ 5.36M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PORK é 330.43T, com um fornecimento total de 420690000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.36M.