Preço de Osaka Protocol hoje

O preço ao vivo de Osaka Protocol (OSAK) hoje é $ 0, com uma variação de 1.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OSAK para USD é de $ 0 por OSAK.

Osaka Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,425,397, com um fornecimento em circulação de 761.46T OSAK. Nas últimas 24 horas, OSAK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OSAK movimentou-se -0.14% na última hora e -3.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Osaka Protocol (OSAK)

Capitalização de mercado $ 10.43M$ 10.43M $ 10.43M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.43M$ 10.43M $ 10.43M Fornecimento Circulante 761.46T 761.46T 761.46T Fornecimento total 761,459,784,660,251.2 761,459,784,660,251.2 761,459,784,660,251.2

A capitalização de mercado atual de Osaka Protocol é $ 10.43M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OSAK é 761.46T, com um fornecimento total de 761459784660251.2. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.43M.