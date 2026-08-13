Preço de OREX hoje

O preço ao vivo de OREX (ORX) hoje é $ 0.00919388, com uma variação de 0.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ORX para USD é de $ 0.00919388 por ORX.

OREX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 98,315, com um fornecimento em circulação de 10.69M ORX. Nas últimas 24 horas, ORX foi negociado entre $ 0.00914295 (mínimo) e $ 0.00919488 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.101911, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00799231.

No desempenho de curto prazo, ORX movimentou-se -0.00% na última hora e +2.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 140.07.

Informações de mercado de OREX (ORX)

Capitalização de mercado $ 98.32K$ 98.32K $ 98.32K Volume (24h) $ 140.07$ 140.07 $ 140.07 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 459.69K$ 459.69K $ 459.69K Fornecimento Circulante 10.69M 10.69M 10.69M Fornecimento total 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

A capitalização de mercado atual de OREX é $ 98.32K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 140.07. A oferta em circulação de ORX é 10.69M, com um fornecimento total de 50000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 459.69K.