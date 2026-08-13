Preço de Opal hoje

O preço ao vivo de Opal (OPAL) hoje é $ 0.101915, com uma variação de 2.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OPAL para USD é de $ 0.101915 por OPAL.

Opal ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,095,725, com um fornecimento em circulação de 50.00M OPAL. Nas últimas 24 horas, OPAL foi negociado entre $ 0.101243 (mínimo) e $ 0.105137 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.289142, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.03802057.

No desempenho de curto prazo, OPAL movimentou-se -0.02% na última hora e -3.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 13.46K.

Informações de mercado de Opal (OPAL)

Capitalização de mercado $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M Volume (24h) $ 13.46K$ 13.46K $ 13.46K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 101.91M$ 101.91M $ 101.91M Fornecimento Circulante 50.00M 50.00M 50.00M Fornecimento total 69,999,977.09 69,999,977.09 69,999,977.09

A capitalização de mercado atual de Opal é $ 5.10M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 13.46K. A oferta em circulação de OPAL é 50.00M, com um fornecimento total de 69999977.09. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 101.91M.