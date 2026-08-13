Preço de ON hoje

O preço ao vivo de ON (ONLIVE) hoje é $ 0, com uma variação de 2.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ONLIVE para USD é de $ 0 por ONLIVE.

ON ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 579,830, com um fornecimento em circulação de 1.56B ONLIVE. Nas últimas 24 horas, ONLIVE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ONLIVE movimentou-se -0.00% na última hora e -4.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 801.10.

Informações de mercado de ON (ONLIVE)

Capitalização de mercado $ 579.83K$ 579.83K $ 579.83K Volume (24h) $ 801.10$ 801.10 $ 801.10 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 724.79K$ 724.79K $ 724.79K Fornecimento Circulante 1.56B 1.56B 1.56B Fornecimento total 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ON é $ 579.83K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 801.10. A oferta em circulação de ONLIVE é 1.56B, com um fornecimento total de 3000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 724.79K.