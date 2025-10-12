Informações de preço de Nya (NYA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0
Mínimo 24h $ 0
Máximo 24h $ 0
Máximo histórico $ 0
Menor preço $ 0
Variação de Preço (1h) -0.17%
Alteração de Preço (1D) -0.06%
Variação de Preço (7d) -18.05%

O preço em tempo real de Nya (NYA) é --. Nas últimas 24 horas, NYA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NYA é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, NYA variou -0.17% na última hora, -0.06% nas últimas 24 horas e -18.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nya (NYA)

Capitalização de mercado $ 4.46M
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.47M
Fornecimento Circulante 36.77T
Fornecimento total 36,830,899,415,101.91

A capitalização de mercado atual de Nya é $ 4.46M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NYA é 36.77T, com um fornecimento total de 36830899415101.91. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.47M.