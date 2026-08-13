Preço de NUMETAL hoje

O preço ao vivo de NUMETAL (NUMETAL) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NUMETAL para USD é de $ 0 por NUMETAL.

NUMETAL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,320, com um fornecimento em circulação de 98.75B NUMETAL. Nas últimas 24 horas, NUMETAL foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NUMETAL movimentou-se -- na última hora e -0.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de NUMETAL (NUMETAL)

Capitalização de mercado $ 25.32K$ 25.32K $ 25.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.32K$ 25.32K $ 25.32K Fornecimento Circulante 98.75B 98.75B 98.75B Fornecimento total 98,747,208,802.30632 98,747,208,802.30632 98,747,208,802.30632

A capitalização de mercado atual de NUMETAL é $ 25.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NUMETAL é 98.75B, com um fornecimento total de 98747208802.30632. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.32K.