Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Near Protocol Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Near Protocol Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,689.42
+0.04%
-0.33%
-0.93%
$ 1.28T
$ 6.66K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,892.25
+0.12%
-0.24%
-0.52%
$ 227.72B
$ 92.27K
3
Tether
Tether
USDT
$ 0.99912
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 183.02B
$ 32.42B
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00092
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.01
0.00%
-1.10%
-0.75%
$ 62.77B
$ 14.67M
6
Solana
Solana
SOL
$ 76.1
-0.07%
-0.14%
+4.87%
$ 44.19B
$ 378.88K
7
Zcash
Zcash
ZEC
$ 496.83
+0.27%
+2.36%
-1.08%
$ 8.26B
$ 4.61K
8
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,685.91
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
9
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.753
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.571
+0.37%
-5.59%
-10.32%
$ 2.22B
$ 192.62K
11
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.668
+0.23%
-1.07%
+2.09%
$ 2.15B
$ 687.40K
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.28
+0.10%
-1.87%
-1.60%
$ 1.36B
$ 1.41K
13
Compound
Compound
COMP
$ 16.23
-0.55%
0.00%
+0.49%
$ 162.90M
$ 3.38K
14
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01348
+0.22%
-3.10%
-6.66%
$ 145.96M
$ 5.11M
15
BAT
BAT
BAT
$ 0.05816
+0.34%
-7.48%
-13.37%
$ 87.13M
$ 980.71K
16
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,955.2
-0.20%
-1.49%
-5.89%
$ 69.82M
$ 29.73
17
SNX
SNX
SNX
$ 0.1967
-0.46%
-2.77%
-7.60%
$ 67.84M
$ 329.71K
18
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1601
-0.25%
-1.78%
-4.30%
$ 45.92M
$ 348.04K
19
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.999685
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 39.34M
$ 625.28K
20
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003833
-0.21%
-0.31%
-2.24%
$ 33.30M
$ 146.29M
21
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.66
+0.61%
-0.00%
+0.61%
$ 31.75M
$ 6.68M
22
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3006
-0.36%
-1.64%
-4.02%
$ 26.51M
$ 206.47K
23
DODO
DODO
DODO
$ 0.02303
+2.86%
-4.65%
+18.15%
$ 22.98M
$ 11.73M
24
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01057
+0.09%
-2.85%
-7.44%
$ 19.96M
$ 5.56M
25
Huobi
Huobi
HT
$ 0.100575
0.00%
+0.03%
+14.76%
$ 11.00M
$ 349.51
26
$ 0.01508
-0.07%
-0.20%
-6.59%
$ 10.71M
$ 3.58M
27
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004372
+0.30%
-4.49%
-4.28%
$ 10.17M
$ 29.96M
28
balancer
balancer
BAL
$ 0.10585
+1.69%
-1.10%
-3.27%
$ 7.33M
$ 570.48K
29
Gitcoin
Gitcoin
GTC
$ 0.08223
+0.16%
-2.18%
+0.01%
$ 7.21M
$ 695.02K
30
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 1.98
0.00%
0.00%
+2.59%
$ 5.00M
$ 106.27K
31
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00035267
+0.07%
+0.02%
-8.21%
$ 4.72M
$ 30.29K
32
RHEA
RHEA
RHEA
$ 0.011018
-0.05%
-1.06%
-2.29%
$ 4.28M
$ 4.95M
33
Ref Finance
Ref Finance
REF
$ 0.03750733
+0.16%
-0.00%
+0.03%
$ 3.60M
$ 1.50
34
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1.24
0.00%
+0.06%
-1.59%
$ 3.45M
$ 5.02K
35
Ren
Ren
REN
$ 0.00344501
+5.08%
-0.00%
+6.38%
$ 3.45M
$ 196.79K
36
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0.999038
-0.10%
0.00%
-0.20%
$ 2.62M
$ 16.24M
37
Cream
Cream
CREAM
$ 0.419835
0.00%
-0.01%
-2.81%
$ 1.23M
$ 218.13
38
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.053366
0.00%
--
-5.38%
$ 1.09M
$ 15.65
39
UWON
UWON
UWON
$ 0.058933
+0.31%
-0.00%
-2.72%
$ 589.33K
$ 10.77
40
Forgive Me Father
Forgive Me Father
$PURGE
$ 0.00048177
+0.16%
-0.03%
-11.27%
$ 385.41K
$ 619.71
41
NPRO
NPRO
NPRO
$ 0.21449
+0.11%
-0.05%
-4.50%
$ 383.77K
$ 5.88K
42
Black Dragon
Black Dragon
BLACKDRAGON
$ 4.194E-9
-0.19%
-0.90%
-13.81%
$ 325.47K
--
43
Intellex
Intellex
ITLX
$ 0.00029791
0.00%
--
0.00%
$ 297.91K
$ 33.00
44
Shitzu
Shitzu
SHITZU
$ 0.00080876
+0.16%
-0.02%
-3.84%
$ 247.68K
$ 991.26
45
JAMBO
JAMBO
JAMBO
$ 0.00019247
+0.16%
-0.00%
-1.77%
$ 192.47K
$ 33.12
46
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.217059
+0.04%
-0.05%
-0.68%
$ 178.31K
$ 273.84
47
Omnity Convertible Token
Omnity Convertible Token
OCT
$ 0.00160258
0.00%
--
0.00%
$ 160.26K
$ 2.24
48
TruFin Staked NEAR
TruFin Staked NEAR
TRUNEAR
$ 1.88
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 103.96K
$ 451.02
49
Aurigami
Aurigami
PLY
$ 1.578E-5
+0.32%
-0.50%
-0.38%
$ 65.13K
--
50
Near Intents Bridged WBTC
Near Intents Bridged WBTC
NBTC
$ 63,688
-0.22%
-0.00%
+1.20%
$ 42.80K
$ 8.96M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Near Protocol Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Near Protocol Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 54 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1896.00B.
Qual é o token de Near Protocol Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Near Protocol Ecosystem acompanhados na MEXC, ZEC apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.36% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Near Protocol Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 54 tokens de Near Protocol Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Near Protocol Ecosystem incluem BTC, ETH, USDT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Near Protocol Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Near Protocol Ecosystem é de aproximadamente $1896.00B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Near Protocol Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.