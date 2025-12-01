Preço de Niuma hoje

O preço ao vivo de Niuma (NIUMA) hoje é --, com uma variação de 2.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NIUMA para USD é de -- por NIUMA.

Niuma ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 320,337, com um fornecimento em circulação de 973.24M NIUMA. Nas últimas 24 horas, NIUMA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00160265, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NIUMA movimentou-se -0.31% na última hora e -5.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Niuma (NIUMA)

Capitalização de mercado $ 320.34K$ 320.34K $ 320.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 320.34K$ 320.34K $ 320.34K Fornecimento Circulante 973.24M 973.24M 973.24M Fornecimento total 973,244,751.4777322 973,244,751.4777322 973,244,751.4777322

A capitalização de mercado atual de Niuma é $ 320.34K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NIUMA é 973.24M, com um fornecimento total de 973244751.4777322. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 320.34K.