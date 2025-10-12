Informações de preço de Moolahverse (MLH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00144352 Máximo 24h $ 0.00148038 Máximo histórico $ 0.00561248 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -0.11% Alteração de Preço (1D) +2.41% Variação de Preço (7d) +9.17%

O preço em tempo real de Moolahverse (MLH) é $0.00147873. Nas últimas 24 horas, MLH foi negociado entre a mínima de $ 0.00144352 e a máxima de $ 0.00148038, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MLH é $ 0.00561248, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MLH variou -0.11% na última hora, +2.41% nas últimas 24 horas e +9.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Moolahverse (MLH)

Capitalização de mercado $ 393.01K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.34M Fornecimento Circulante 265.77M Fornecimento total 906,033,801.0

A capitalização de mercado atual de Moolahverse é $ 393.01K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MLH é 265.77M, com um fornecimento total de 906033801.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.34M.