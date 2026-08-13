Preço de MongCoin hoje

O preço ao vivo de MongCoin (MONG) hoje é $ 0, com uma variação de 0.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MONG para USD é de $ 0 por MONG.

MongCoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 308,412, com um fornecimento em circulação de 690.00T MONG. Nas últimas 24 horas, MONG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MONG movimentou-se -0.35% na última hora e -2.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MongCoin (MONG)

Capitalização de mercado $ 308.41K$ 308.41K $ 308.41K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 308.41K$ 308.41K $ 308.41K Fornecimento Circulante 690.00T 690.00T 690.00T Fornecimento total 690,000,000,000,000.0 690,000,000,000,000.0 690,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MongCoin é $ 308.41K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MONG é 690.00T, com um fornecimento total de 690000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 308.41K.