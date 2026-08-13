Preço de MoltID hoje

O preço ao vivo de MoltID (MOLTID) hoje é $ 0, com uma variação de 5.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOLTID para USD é de $ 0 por MOLTID.

MoltID ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,759.66, com um fornecimento em circulação de 956.44M MOLTID. Nas últimas 24 horas, MOLTID foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00240296, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MOLTID movimentou-se -0.23% na última hora e -6.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MoltID (MOLTID)

Capitalização de mercado $ 19.76K$ 19.76K $ 19.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.76K$ 19.76K $ 19.76K Fornecimento Circulante 956.44M 956.44M 956.44M Fornecimento total 956,444,135.854213 956,444,135.854213 956,444,135.854213

A capitalização de mercado atual de MoltID é $ 19.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOLTID é 956.44M, com um fornecimento total de 956444135.854213. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.76K.