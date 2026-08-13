Preço de Moby hoje

O preço ao vivo de Moby (MOBY) hoje é $ 0.00312944, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOBY para USD é de $ 0.00312944 por MOBY.

Moby ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 128,922, com um fornecimento em circulação de 41.20M MOBY. Nas últimas 24 horas, MOBY foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.05, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MOBY movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 27.04.

Informações de mercado de Moby (MOBY)

Capitalização de mercado $ 128.92K$ 128.92K $ 128.92K Volume (24h) $ 27.04$ 27.04 $ 27.04 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 312.94K$ 312.94K $ 312.94K Fornecimento Circulante 41.20M 41.20M 41.20M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Moby é $ 128.92K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 27.04. A oferta em circulação de MOBY é 41.20M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 312.94K.