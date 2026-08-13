Qual é o preço atual de MEMIPEDE?

MEMIPEDE está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -19.22% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como MEMIPEDE se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -19.22% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se MEMIPEDE está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como MEMIPEDE está se saindo em comparação com tokens da categoria Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

No segmento Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, MEMIPEDE demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de MEMIPEDE hoje?

A capitalização de mercado de R$607554.05116402752000 coloca MEMIPEDE no ranking #5483, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente MEMIPEDE está sendo negociado?

MEMIPEDE gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de MEMIPEDE?

Com 999967885.697203 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.