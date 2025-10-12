Tokenomics de Maya World (MAYA)
Tokenomics e análise de preços de Maya World (MAYA)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Maya World (MAYA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Maya World (MAYA)
Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.
Tokenomics de Maya World (MAYA): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Maya World (MAYA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens MAYA que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens MAYA podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do MAYA, explore o preço em tempo real do token MAYA!
Previsão de preço de MAYA
Quer saber para onde o MAYA pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do MAYA combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"