Preço de Loosh hoje

O preço ao vivo de Loosh (SN78) hoje é $ 0.49611, com uma variação de 3.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN78 para USD é de $ 0.49611 por SN78.

Loosh ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 513,417, com um fornecimento em circulação de 1.03M SN78. Nas últimas 24 horas, SN78 foi negociado entre $ 0.46184 (mínimo) e $ 0.53008 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 13,810.93, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00467535.

No desempenho de curto prazo, SN78 movimentou-se +0.90% na última hora e -19.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 43.22K.

Informações de mercado de Loosh (SN78)

Capitalização de mercado $ 513.42K$ 513.42K $ 513.42K Volume (24h) $ 43.22K$ 43.22K $ 43.22K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 513.42K$ 513.42K $ 513.42K Fornecimento Circulante 1.03M 1.03M 1.03M Fornecimento total 1,034,853.697464092 1,034,853.697464092 1,034,853.697464092

A capitalização de mercado atual de Loosh é $ 513.42K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 43.22K. A oferta em circulação de SN78 é 1.03M, com um fornecimento total de 1034853.697464092. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 513.42K.