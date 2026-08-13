Qual é o preço atual de limUSD?

limUSD está sendo negociado a R$5.07263509028496000, com uma variação de preço de -0.49% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de limUSD é de R$5.20797219249612000, enquanto o ATL é de R$4.85814082073607264000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de LIMUSD hoje?

A capitalização de mercado está em R$13221091.53997875456000, colocando o ativo no #2013 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de limUSD?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com LIMUSD.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 2605779.2310918774 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria limUSD se enquadra?

limUSD faz parte da classificação HyperEVM Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de LIMUSD?

Operar na rede -- permite que LIMUSD aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.