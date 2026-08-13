Preço de LIL Bits hoje

O preço ao vivo de LIL Bits (LIL) hoje é $ 0, com uma variação de 3.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LIL para USD é de $ 0 por LIL.

LIL Bits ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 400,083, com um fornecimento em circulação de 999.92M LIL. Nas últimas 24 horas, LIL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00133564, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LIL movimentou-se -1.17% na última hora e -17.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 773.34.

Informações de mercado de LIL Bits (LIL)

Capitalização de mercado $ 400.08K$ 400.08K $ 400.08K Volume (24h) $ 773.34$ 773.34 $ 773.34 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 400.08K$ 400.08K $ 400.08K Fornecimento Circulante 999.92M 999.92M 999.92M Fornecimento total 999,917,852.210957 999,917,852.210957 999,917,852.210957

A capitalização de mercado atual de LIL Bits é $ 400.08K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 773.34. A oferta em circulação de LIL é 999.92M, com um fornecimento total de 999917852.210957. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 400.08K.