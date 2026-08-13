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O preço ao vivo de LADYBUG hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de LADYBUG é de 88,925 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de LADYBUG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de LADYBUG hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de LADYBUG é de 88,925 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de LADYBUG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço em tempo real de 1 LADYBUG para USD

$0.00009852
$0.00009852$0.00009852
+3.20%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de LADYBUG (LADYBUG)
Última atualização da página: 2026-08-13 17:27:53 (UTC+8)

Preço de LADYBUG hoje

O preço ao vivo de LADYBUG (LADYBUG) hoje é $ 0, com uma variação de 2.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LADYBUG para USD é de $ 0 por LADYBUG.

LADYBUG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 88,925, com um fornecimento em circulação de 899.47M LADYBUG. Nas últimas 24 horas, LADYBUG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LADYBUG movimentou-se +0.17% na última hora e +21.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LADYBUG (LADYBUG)

$ 88.93K
$ 88.93K$ 88.93K

--
----

$ 98.81K
$ 98.81K$ 98.81K

899.47M
899.47M 899.47M

999,471,891.011457
999,471,891.011457 999,471,891.011457

A capitalização de mercado atual de LADYBUG é $ 88.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LADYBUG é 899.47M, com um fornecimento total de 999471891.011457. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 98.81K.

Histórico de preço de LADYBUG USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

+2.78%

+21.88%

+21.88%

Histórico de preços de LADYBUG (LADYBUG) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de LADYBUG em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de LADYBUG em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de LADYBUG em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de LADYBUG em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+2.78%
30 dias$ 0+59.81%
60 dias$ 0+33.25%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para LADYBUG

Previsão de preço de LADYBUG (LADYBUG) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de LADYBUG em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de LADYBUG (LADYBUG) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de LADYBUG pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço LADYBUG pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de LADYBUG para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de LADYBUG.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de LADYBUG (LADYBUG)

Site oficial

Categoria :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Sobre LADYBUG

Qual é o preço atual de LADYBUG?

LADYBUG está sendo negociado a R$, refletindo uma variação de preço de 2.78% nas últimas 24 horas.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de LADYBUG?

Com uma capitalização de mercado de R$445735.25237508900000, LADYBUG ocupa a posição #5996 globalmente, demonstrando sua presença no cenário das criptomoedas.

Quanto volume de negociação LADYBUG gera diariamente?

Ele registrou R$-- em volume de 24 horas, indicando um forte interesse entre os traders e condições de liquidez profundas.

Qual é a oferta circulante de LADYBUG?

Há 899471891.011457 tokens circulando no mercado aberto.

Qual é a faixa de preço das últimas 24 horas?

LADYBUG flutuou entre R$ e R$, refletindo a volatilidade diária.

Como LADYBUG se compara ao seu ATH?

O seu preço máximo histórico é de R$, oferecendo um marco para o potencial de longo prazo.

Quais são os fundamentos de longo prazo que influenciam LADYBUG?

Os fundamentos incluem a mecânica da oferta, as tendências de adoção dentro da categoria Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem e o impulso do desenvolvimento na rede --.

Como LADYBUG se comporta sob diferentes condições de mercado?

Durante períodos de alto volume, a liquidez melhora e os spreads se estreitam. Em períodos de baixo volume, as oscilações de preço podem se tornar mais irregulares devido à redução da profundidade do mercado.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre LADYBUG

Última atualização da página: 2026-08-13 17:27:53 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o LADYBUG (LADYBUG)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.01500
$0.01500$0.01500

-47.38%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02086
$0.02086$0.02086

-0.99%

up

up

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$0.2708
$0.2708$0.2708

+11.44%

DAPPOS

DAPPOS

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$0.28630
$0.28630$0.28630

-12.33%

The Toad Pepe

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$0.009120
$0.009120$0.009120

-5.78%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

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$0.0002949
$0.0002949$0.0002949

+17.96%

Bitway

Bitway

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$0.255006
$0.255006$0.255006

+16.38%

Lorenzo Protocol

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BANK

$0.04059
$0.04059$0.04059

+11.51%

aPriori

aPriori

APR

$0.47553
$0.47553$0.47553

+10.22%

Fluence

Fluence

FLT

$0.0019169
$0.0019169$0.0019169

+5.20%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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