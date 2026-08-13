Preço de LADYBUG hoje

O preço ao vivo de LADYBUG (LADYBUG) hoje é $ 0, com uma variação de 2.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LADYBUG para USD é de $ 0 por LADYBUG.

LADYBUG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 88,925, com um fornecimento em circulação de 899.47M LADYBUG. Nas últimas 24 horas, LADYBUG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LADYBUG movimentou-se +0.17% na última hora e +21.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LADYBUG (LADYBUG)

Capitalização de mercado $ 88.93K$ 88.93K $ 88.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 98.81K$ 98.81K $ 98.81K Fornecimento Circulante 899.47M 899.47M 899.47M Fornecimento total 999,471,891.011457 999,471,891.011457 999,471,891.011457

A capitalização de mercado atual de LADYBUG é $ 88.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LADYBUG é 899.47M, com um fornecimento total de 999471891.011457. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 98.81K.