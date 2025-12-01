Preço de Javlis hoje

O preço ao vivo de Javlis (JAVLIS) hoje é $ 0.00028043, com uma variação de 2.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JAVLIS para USD é de $ 0.00028043 por JAVLIS.

Javlis ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 253,684, com um fornecimento em circulação de 904.61M JAVLIS. Nas últimas 24 horas, JAVLIS foi negociado entre $ 0.00027747 (mínimo) e $ 0.00028784 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00133477, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00019973.

No desempenho de curto prazo, JAVLIS movimentou-se 0.00% na última hora e +5.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Javlis (JAVLIS)

Capitalização de mercado $ 253.68K$ 253.68K $ 253.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 253.68K$ 253.68K $ 253.68K Fornecimento Circulante 904.61M 904.61M 904.61M Fornecimento total 904,610,625.6403859 904,610,625.6403859 904,610,625.6403859

A capitalização de mercado atual de Javlis é $ 253.68K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JAVLIS é 904.61M, com um fornecimento total de 904610625.6403859. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 253.68K.