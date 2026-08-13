Preço de jam cat hoje

O preço ao vivo de jam cat (JAM) hoje é $ 0, com uma variação de 18.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JAM para USD é de $ 0 por JAM.

jam cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 70,511, com um fornecimento em circulação de 999.27M JAM. Nas últimas 24 horas, JAM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03778961, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, JAM movimentou-se -0.26% na última hora e +7.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de jam cat (JAM)

Capitalização de mercado $ 70.51K$ 70.51K $ 70.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 70.51K$ 70.51K $ 70.51K Fornecimento Circulante 999.27M 999.27M 999.27M Fornecimento total 999,265,534.013567 999,265,534.013567 999,265,534.013567

A capitalização de mercado atual de jam cat é $ 70.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JAM é 999.27M, com um fornecimento total de 999265534.013567. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 70.51K.