Preço de Infinity Rising hoje

O preço ao vivo de Infinity Rising (RISE) hoje é $ 0.00149437, com uma variação de 1.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RISE para USD é de $ 0.00149437 por RISE.

Infinity Rising ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,467,446, com um fornecimento em circulação de 1.08B RISE. Nas últimas 24 horas, RISE foi negociado entre $ 0.00147327 (mínimo) e $ 0.00152736 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00941953, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00139351.

No desempenho de curto prazo, RISE movimentou-se +0.14% na última hora e -4.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.74K.

Informações de mercado de Infinity Rising (RISE)

Capitalização de mercado $ 4.47M$ 4.47M $ 4.47M Volume (24h) $ 2.74K$ 2.74K $ 2.74K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M Fornecimento Circulante 1.08B 1.08B 1.08B Fornecimento total 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Infinity Rising é $ 4.47M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.74K. A oferta em circulação de RISE é 1.08B, com um fornecimento total de 3000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.48M.