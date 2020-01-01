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Principais tokens de Augmented Reality por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Augmented Reality. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Mossland
Mossland
MOC
$ 0.01593779
-0.14%
-0.04%
-6.85%
$ 7.16M
$ 128.58K
2
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004531
+1.94%
+4.50%
+5.18%
$ 5.66M
$ 699.81K
3
Infinity Rising
Infinity Rising
RISE
$ 0.00148513
+0.27%
-0.02%
-7.76%
$ 4.44M
$ 2.99K
4
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.060517
0.00%
+0.01%
-4.17%
$ 2.30M
$ 6.57
5
OVR
OVR
OVR
$ 0.02587
-0.04%
-0.35%
-0.42%
$ 1.32M
$ 2.34M
6
Spheroid Universe
Spheroid Universe
SPH
$ 8.651E-5
0.00%
+35.10%
-1.79%
$ 228.48K
--
7
Arcona
Arcona
ARCONA
$ 0.00420934
0.00%
+0.00%
+2.42%
$ 63.90K
$ 3.85
8
BangChain AI
BangChain AI
BANGCHAIN
$ 1.552E-5
0.00%
+3.20%
+3.12%
$ 15.52K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Augmented Reality e por que são populares?
Tokens de Augmented Reality representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 8 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $21.20M.
Qual é o token de Augmented Reality com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Augmented Reality acompanhados na MEXC, SPH apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 35.10% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Augmented Reality existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 8 tokens de Augmented Reality, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Augmented Reality incluem MOC, AUKI, RISE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Augmented Reality?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Augmented Reality é de aproximadamente $21.20M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Augmented Reality, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.