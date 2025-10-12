Tokenomics de Inbox (INBOX)
Tokenomics e análise de preços de Inbox (INBOX)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Inbox (INBOX), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Inbox (INBOX)
TweetDM is a platform that combines inbox management and CRM features tailored specifically for X (formerly Twitter). It enables users to manage their direct messages, organize conversations using a pipeline system, and collaborate on shared inboxes across teams. In addition to inbox tools, TweetDM offers a prospecting database, profile scraping features, and outreach automation capabilities designed to streamline relationship management and sales workflows on X. The platform is used by creators, founders, and operators seeking to convert conversations into business opportunities more efficiently.
Tokenomics de Inbox (INBOX): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Inbox (INBOX) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens INBOX que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens INBOX podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do INBOX, explore o preço em tempo real do token INBOX!
