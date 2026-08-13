Preço de ICB Network hoje

O preço ao vivo de ICB Network (ICBX) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ICBX para USD é de $ 0 por ICBX.

ICB Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 836,355, com um fornecimento em circulação de 8.00B ICBX. Nas últimas 24 horas, ICBX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00235397, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ICBX movimentou-se -0.06% na última hora e +1.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ICB Network (ICBX)

Capitalização de mercado $ 836.36K$ 836.36K $ 836.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Fornecimento Circulante 8.00B 8.00B 8.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ICB Network é $ 836.36K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ICBX é 8.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.55M.