Preço de HyperLink hlHYPE hoje

O preço ao vivo de HyperLink hlHYPE (HLHYPE) hoje é $ 54.87, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HLHYPE para USD é de $ 54.87 por HLHYPE.

HyperLink hlHYPE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,349,373, com um fornecimento em circulação de 133.94K HLHYPE. Nas últimas 24 horas, HLHYPE foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 69.21, enquanto a mínima histórica foi de $ 54.04.

No desempenho de curto prazo, HLHYPE movimentou-se -- na última hora e +0.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.09.

Informações de mercado de HyperLink hlHYPE (HLHYPE)

Capitalização de mercado $ 7.35M$ 7.35M $ 7.35M Volume (24h) $ 10.09$ 10.09 $ 10.09 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.35M$ 7.35M $ 7.35M Fornecimento Circulante 133.94K 133.94K 133.94K Fornecimento total 133,944.4243960772 133,944.4243960772 133,944.4243960772

A capitalização de mercado atual de HyperLink hlHYPE é $ 7.35M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.09. A oferta em circulação de HLHYPE é 133.94K, com um fornecimento total de 133944.4243960772. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.35M.