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Principais tokens de Liquid Staked HYPE por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Liquid Staked HYPE . As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 57.64
+0.21%
+0.03%
+1.77%
$ 794.39M
$ 605.97K
2
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 56.23
0.00%
+0.03%
+1.55%
$ 158.20M
$ 654.51
3
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPE
KMHYPE
$ 57.34
+0.19%
--
+1.59%
$ 33.80M
$ 9.64K
4
HyperLink hlHYPE
HyperLink hlHYPE
HLHYPE
$ 54.87
0.00%
--
-0.65%
$ 7.35M
$ 10.09
5
Kintsu Staked Hype
Kintsu Staked Hype
SHYPE
$ 55.37
0.00%
--
-0.70%
$ 43.48K
$ 16.56

Perguntas frequentes

O que são tokens de Liquid Staked HYPE e por que são populares?
Tokens de Liquid Staked HYPE representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 5 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $993.79M.
Qual é o token de Liquid Staked HYPE com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Liquid Staked HYPE acompanhados na MEXC, KHYPE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.03% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Liquid Staked HYPE existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 5 tokens de Liquid Staked HYPE , incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Liquid Staked HYPE incluem KHYPE, STHYPE, KMHYPE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Liquid Staked HYPE ?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Liquid Staked HYPE é de aproximadamente $993.79M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Liquid Staked HYPE , juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.