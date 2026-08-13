Preço de Hydro Protocol hoje

O preço ao vivo de Hydro Protocol (HDRO) hoje é $ 0, com uma variação de 2.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HDRO para USD é de $ 0 por HDRO.

Hydro Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 469,570, com um fornecimento em circulação de 487.09M HDRO. Nas últimas 24 horas, HDRO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.507996, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HDRO movimentou-se -0.73% na última hora e -3.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 265.42.

Informações de mercado de Hydro Protocol (HDRO)

Capitalização de mercado $ 469.57K$ 469.57K $ 469.57K Volume (24h) $ 265.42$ 265.42 $ 265.42 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 964.03K$ 964.03K $ 964.03K Fornecimento Circulante 487.09M 487.09M 487.09M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Hydro Protocol é $ 469.57K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 265.42. A oferta em circulação de HDRO é 487.09M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 964.03K.